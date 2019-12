Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Verkehrsunfall mit zwei Toten auf der Bundestraße bei Friedberg (Hessen)

Gießen (ots)

Auf der B 455 bei Friedberg, Höhe Warthfeldsiedlung, ereignete sich am ersten Weihnachtsfeiertag, kurz vor 23.00 Uhr, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem die beiden Fahrer starben.

Ein 47-jähriger Mann aus Wölfersheim, der aus Richtung Wölfersheim kam, überholte mit seinem Jeep, Grand Cherokee mehrere Fahrzeuge. In Höhe der Warthfeldsiedlung stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Ford, S-Max zusammen. Dieser Pkw wurde von einem 55-jährigen aus Ranstadt gesteuert, der noch an der Unfallstelle verstarb. Mit im Fahrzeug seine 47-jährige Ehefrau, die einen Schock erlitt und leicht verletzt wurde. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer des Jeep aus seinem Fahrzeug geschleudert wurde und auch verstarb. In den Unfall war noch ein drittes Fahrzeug involviert, dass hinter dem Ford fuhr. Der Fahrer dieses Pkw, ein 27-jähriger aus Friedberg, wurde leicht verletzt.

Durch die Polizei wurde die zuständige Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Ein Unfallsachverständiger war vor Ort. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt und mussten abgeschleppt werden. Bei allen Beteiligten wurden Blutentnahmen angeordnet. Die örtliche Feuerwehr und Rettungsdienste waren ebenfalls im Einsatz.

Die Strecke musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst

Thomas Müller

Ferniestraße 8

35394 Gießen



Telefon: 0641/7006-3381



E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell