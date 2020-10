POL-ROW: ++ 79-jähriger Selsinger stirbt durch Rauchgasvergiftung in seiner Wohnung ++ Seniorinnen lassen falsche Enkel abblitzen ++ Baucontainer aufgebrochen ++ Autoknacker am Bahnhof ++

Polizeiinspektion Rotenburg

79-jähriger Selsinger stirbt durch Rauchgasvergiftung in seiner Wohnung

Selsingen. Am Dienstagvormittag ist ein 79-jähriger Mann aus Rhade vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung in seinem Haus an der Selsinger Straße gestorben. Bei einem Besuch hatte eine Angehörige starken Rauchgeruch aus der Wohnung festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte konnten den leblosen Senioren nur noch tot bergen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Unglück durch den Betrieb von Holzöfen, mit denen die Wohnung beheizt wurde, verursacht worden sein.

Seniorinnen lassen falsche Enkel abblitzen

Bremervörde/Rotenburg. Die Reihe der betrügerischen Telefonanrufe, zumeist bei älteren Mitbürgern, reißt nicht ab. Am Mittwochnachmittag klingelte das Telefon einer 81-jährigen Bremervörderin. Es meldete sich ein angeblicher Enkel, der seiner "Oma" von einem durch ihn verursachten Verkehrsunfall berichtete. Er habe einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Dabei sei hoher Sachschaden entstanden. Nun bat der Anrufer um 14.000 Euro, mit denen er ihn regulieren wolle. Die 81-Jährige entgegnete, dass sich ihr angeblicher Enkel erst einmal bei seinem Vater melden solle. Damit hatte der Anrufer vermutlich nicht gerechnet. Erfolglos legt er auf. Ähnliches passierte einer 84-jährigen Zevenerin, ebenfalls am Mittwochnachmittag. Bei ihr meldete sich eine angebliche Enkelin. Als die Seniorin den Nachnamen und die Telefonnummer der Anruferin erfragte, wurde das Gespräch abrupt beendet.

Baucontainer aufgebrochen

Scheeßel. Mit einem Bolzenschneider haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Baucontainer im Weidenröschenweg im Baugebiet Fuhrenkamp aufgebrochen. Sie knackten das Vorhängeschloss und nahmen zahlreiche Geräte mit. Hinweise bitte an die Polizeistation in Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Autoknacker am Bahnhof

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof in Richtung Skaterbahn ein Auto aufgebrochen. Sie schlugen die Heck- und die Beifahrerfensterscheibe eines schwarzen Ford Mondeo ein und suchten im Inneren nach Beute. Damit verschwanden sie unerkannt. Später wurden Teile des Diebesguts auf dem Parkplatz an der BBS aufgefunden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Bahnhof oder an der BBS beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Radfahrerin übersehen

Rotenburg. Am Mittwochmorgen ist eine 61-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Brauerstraße verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte gegen 8 Uhr mit seinem VW Caddy nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollen und dabei die Radlerin vermutlich übersehen. Bei der Kollision kam die Frau zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Auffahrunfall an der roten Ampel

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Glockengießer Straße ist am Mittwochnachmittag eine 18-jährige Fahranfängerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung Aalter Allee unterwegs, als sie an einer roten Ampel auf den wartenden Opel Cascada einer 50-Jährigen auffuhr. Bei dem Aufprall zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu.

