Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rollerfahrerin unter Drogeneinfluss

Steinheim (ots)

Am 24.11.2020, gegen 22 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Motorroller in Steinheim kontrollieren. Die Fahrerin befuhr ab Höhe Sommersell die B239 in Richtung Steinheim. Sie reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizei. Als die 33-Jährige in Steinheim von der Bundesstraße auf die Höxterstraße abfuhr konnten die Polizisten sie anhalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau Drogen genommen hatte. Im Krankenhaus wurde ihr daher eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wird nun wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. /ell

