Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Ramstein-Miesenbach, Ladung nicht gesichert - Führerschein gefälscht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ramstein-MiesenbachRamstein-Miesenbach (ots)

Einen auffälligen Mercedes Sprinter haben Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern am Mittwochnachmittag an der A6 auf dem Autohof Ramstein kontrolliert. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass die Ladung, bestehend aus Bauutensilien, ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche des Kleintransporters lag. Der Sprinter-Fahrer händigte nach Aufforderung einen osteuropäischen Führerschein aus. Nachdem Zweifel an der Echtheit der Fahrerlaubnis entstanden, ergab eine durchgeführte Dokumentenprüfung, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt. Neben einem Bußgeldverfahren wegen nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung muss der 52 jährige Fahrer auch mit einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Gegen den Fahrzeughalter wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren, auch wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, eingeleitet.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell