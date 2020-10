Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbrecher scheiterten am Tresor

Geldern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag, 25.10.2020, über das Außenlager zunächst auf das Dach und von dort aus mit einer zum Tatort mitgebrachten 5-Meter-Leiter in die Räumlichkeiten eines Sonderpostenmarktes am Ölberg eingedrungen. Nachdem der akustische Alarm um 04.00 Uhr aufgelaufen war, konnte durch die Polizei in den Firmenräumlichkeiten niemand mehr angetroffen werden. Offenbar waren die Verdächtigen wieder über das Dach geflohen. Sie hatten zuvor vergeblich versucht, mit einer Flex den Stahltresor des Betriebes zu öffnen. So blieb bei einem nicht geringen Sachschaden. Die Leiter ließen die Verdächtigen am Tatort zurück. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen, die insbesondere vor der Tat verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. (SI)

