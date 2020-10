Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrecher kamen zwei Mal

Kleve (ots)

Gleich zwei Mal sind die offenbar gleichen Verdächtigen in das Vereinsheim des Tennisclubs Rindern an der Eichenallee eingebrochen. Nachdem sie in der Nacht zu Freitag, 23.10.2020, eine Scheibe eingeschlagen und diverse Getränkekisten erbeuteten, stiegen sie eine Nacht später durch die provisorisch gesicherte Öffnung wieder ein und stahlen wiederum diverse Getränke. Diese wurde zum Teil auf dem Vereinsgelände verstreut vorgefunden. Reifenspuren lassen vermuten, dass die Diebe mit einem Fahrzeug vorgefahren sind. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

