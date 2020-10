Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Laubenaufbrüche

Geldern (ots)

Mindestens eine Gartenlaube der Kleingartenanlage am Grünen Weg haben Unbekannte am zurückliegenden Wochenende aufgebrochen. Dort stahlen sie Werkzeuge sowie eine geringe Menge Bargeld. Ein weiterer Einbruchsversuch an einer benachbarten Laube scheiterte offenbar. Hier ließen die Diebe jedoch eine Außenkamera mitgehen. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

