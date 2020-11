Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 25.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Fähranfängerin durchfährt Zaun

Langelsheim. Am Mittwoch wollte eine 18jährige Goslarerin auf dem Parkplatz eines Industriebetriebes ausparken. Dabei kam es offensichtlich zu einer Fehlbedienung des PKW. Die Frau fuhr rückwärts und durchbrach einen Metallzaun. Im einem dahinter befindlichen Graben kam das Fahrzeug zum Stehen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Langelsheim. In der Nacht von Montag auf Dienstag streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Abbiegen oder Rangieren im Schmiedebrink einen gemauerten Steinpfosten in einer Grundstückseinfahrt. Dabei wurde der Pfosten im unteren Bereich stark verschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 979780

Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht

Lautenthal. Am Dienstagmittag streifte ein auf der Hahnenkleer Straße fahrender Mercedes Sprinter einen dort abgestellten VW Crafter. Nach einem kurzen Halt entfernte sich der Unfallverursacher. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.00 Euro. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrer ermittelt werden.

Ehrlicher Finder

Astfeld. Am Mittwochmorgen fand ein 54jähriger Astfelder Am Haarkamp eine Geldbörse mit Bargeld und den üblichen Dokumenten. Er gab sie in der Polizeistation Langelsheim ab, wo sie später von der glücklichen Verliererin in Empfang genommen wurde.

Fuchs ausgewichen und in Leitplanke gefahren

Lautenthal. Am Mittwochmorgen befuhr eine 53jährige Frau die Wildemanner Straße als ein Fuchs die Fahrbahn querte. Die Frau wich dem Tier aus und kollidierte mit der linksseitigen Schutzplanke. Am PKW entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro, an der Leitplanke ein Schaden von etwa 500,00 Euro. Der Fuchs entkam unerkannt.

Polizei findet Geldbörse

Wolfshagen. Anfang der Woche fand eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Langelsheim auf dem Fuhrmannsweg eine Geldbörse mit diversem Inhalt, u.a. auch einem Personalausweis. Als die Beamten dem Verlierer den Fund überreichten hatte er den Verlust noch gar nicht bemerkt.

