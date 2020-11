Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Polizei sucht Zeugen zu Angriff auf Hund

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei in Marbach am Neckar zu einem Vorfall, der sich am Sonntag gegen 12:55 Uhr im Lenauweg auf der Schillerhöhe ereignet haben soll. Ein 37-jähriger Mann war dort mit einem Yorkshire-Terrier unterwegs und das Tier wäre dort von einem freilaufenden, etwa kniehohen, schwarzen Hund angegriffen worden. Bei dem Hundehalter soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Glatze handeln, der zu diesem Zeitpunkt eine schwarze Jacke trug. Die Besitzerin des Yorkshire-Terriers brachte ihr lebloses Tier in eine Tierklinik, wo nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Wie der Hund zu Tode kam, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Halter eines schwarzen Hundes mit kurzem Fell geben können, oder die den 37-Jährigen am Sonntag mit dem Yorkshire-Terrier gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

