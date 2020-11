Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Markgröningen; Unfallflucht in Ludwigsburg; Verkehrsunfall mit 30.000 Euro Sachschaden in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Markgröningen: Katalysator entwendet

Bislang unbekannte Täter trieben am Montag zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr im Kurt-Lindenmann-Weg in Markgröningen ihr Unwesen. Auf dem öffentlich zugänglichen Mitarbeiterparkplatz einer orthopädischen Klinik machten sich die Unbekannten an einem abgestellten VW Beetle zu schaffen. An dem Wagen demontierten die Täter den Katalysator und entwendeten das Fahrzeugteil. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-West: Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Smart, der am Montag zwischen 17:15 Uhr und 17:50 Uhr in der Schlachthofstraße in Ludwigsburg-West geparkt war. Ohne sich um den angerichteten Heckschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Kornwestheim: Alkoholisiert unterwegs

Vermutlich unter Alkoholeinwirkung verursachte am Dienstag gegen 02:35 Uhr ein 28-Jähriger in der Friedrich-Siller-Straße in Kornwestheim einen Verkehrsunfall. Der junge Mann war in Richtung der Stuttgarter Straße unterwegs und fuhr mit einem Mazda zunächst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes, der wiederum noch auf einen Audi geschoben wurde. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Der Mazda sowie der Mercedes waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten hinzugerufene Polizisten bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Im Anschluss musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

