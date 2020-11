POL-LB: Großbottwar: 4.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht; Bönnigheim: Polizei sucht Helferin nach Vorfall in Bus; Rutesheim: "Rohstrugel"-Hinweistafel beschädigt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Großbottwar: 4.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

4.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Montag zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Schleifwiesenstraße in Großbottwar. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen einen BMW beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und ist unter Tel. 07144 900 0 für Zeugen erreichbar.

Bönnigheim: Polizei sucht Helferin nach Vorfall in Bus

Nachdem eine fünfköpfige Gruppe junger Frauen am Montag gegen 20:50 Uhr im Bus zwischen Erligheim und Bönnigheim eine 22-Jährige beleidigt und verfolgt hatte, sucht die Polizei eine bislang unbekannte Helferin. Den bisherigen Ermittlungen nach kam es bereits in der Vergangenheit zwischen der Frau und der Gruppe immer wieder zu verschiedenen Vorfällen. Am Montagabend trafen die 22-Jährige und die Jugendlichen im Bus zwischen Erligheim und Bönnigheim aufeinander, nachdem die Gruppe in Erligheim zugestiegen war. Die Jugendlichen beleidigten sie und nahmen der Frau kurzzeitig das Smartphone weg. Zu diesem Zeitpunkt mischte sich eine bislang unbekannte Helferin in den Streit ein und ergriff Partei für 22-Jährige. Die Gruppe ließ erst von der 22-Jährigen ab, als diese in Bönnigheim angekommen die Polizei zu Hilfe rief. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar bittet nun diese Helferin sich unter Tel. 07143 891060 zu melden.

Rutesheim: "Rohstrugel"-Hinweistafel beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag 18:00 Uhr und Montag 8:00 Uhr eine Hinweistafel auf dem Rathausplatz in Rutesheim. Die Hinweistafel wurde dort zu Ehren des "Rohstrugel" errichtet. Es handelt sich hierbei um ein lokal bekanntes Gebäck und die Tafel zeigt das Rezept dazu. Die abgerissene Hinweistafel konnte in der Nähe aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Rutesheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07152 99910 0 zu melden.

