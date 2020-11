Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Auseinandersetzung unter Jugendlichen; Sachbeschädigung; Bietigheim-Bissingen: Feuer im Lusthaus im Bietigheimer Forst

Remseck am Neckar - Pattonville: Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher kam es am Samstag in der John-F.-Kennedy-Allee in Remseck am Neckar. Ein Anrufer teilte gegen 21:20 Uhr der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren beteiligten Personen im Ortsteil Pattonville mit. Die herbeigeilten Polizisten trafen vor Ort noch auf einen leicht verletzten 15-Jährigen und mehrere Zeugen. Den Schilderungen nach gerieten zwei Gruppen Jugendlicher in Streit. Im weiteren Verlauf seien auch Eier geworfen worden. Mehrere beteiligte Jugendliche hätten den 15-Jährigen geschlagen. Es soll auch zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Remseck am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07146 280820 erreichbar.

Bietigheim-Bissingen: Feuer im Lusthaus im Bietigheimer Forst - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen entdeckten Jogger gegen 7:45 Uhr einen Brand im Lusthaus im Bietigheimer Forst und verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Der mittige Stützpfeiler der Hütte war in Brand geraten. Das Feuer griff vermutlich im Verlauf der Nacht von einem Lagerfeuer auf den Pfeiler über. Den bisherigen Ermittlungen nach hatte wohl eine größere Gruppe Personen verbotenerweise ein Feuer im Lusthaus entfacht und in der Nacht ein Halloween-Trinkgelage veranstaltet. Die Beamten fanden entsprechende Hinterlassenschaften vor. Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war mit zwei Fahrzeugen und acht Mann vor Ort und kümmerte sich um den noch glimmenden Stützpfeiler. Passanten hatten zuvor den Pfeiler schon teilweise löschen können. Da das Lusthaus aufgrund des Brandes als aktuell einsturzgefährdet gilt, wurde es durch Flatterband abgesperrt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07142 405 0.

Remseck am Neckar - Aldingen: Terassentür durch Apfelwurf beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag 23:30 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Terassentür im Fuchsweg in Aldingen. Vermutlich wurde ein Apfel gegen die Scheibe geworfen. Den verursachten Sachschaden schätzte man auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Remseck am Neckar ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07146 280820 erreichbar.

