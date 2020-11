Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zigarettenautomat in Kirchheim am Neckar aus der Verankerung gerissen; Einbruch in Bietigheim-Bissingen; Gewahrsamnahme in Ludwigsburg

Kirchheim am Neckar: Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen

Zwischen Freitag 22:40 Uhr und Samstag 09:40 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Kirchheim am Neckar ihr Unwesen. Im Bereich des P + R Parkplatzes am Bahnhof versuchten die Täter vermutlich mit einer Flex die Aufhängung eines Zigarettenautomaten durchzuschneiden. Als dies misslang, nahmen sie ein Abschleppseil, befestigten dieses und rissen mit einem noch unbekannten Fahrzeug den Automaten aus der Verankerung. Offenbar machten sie sich im Anschluss ohne Beute aus dem Staub, da es ihnen nicht gelungen war, den Automaten zu öffnen. Der angerichtete Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Nach einem Einbruch, der zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 14:00 Uhr in der Danziger Straße in Bietigheim verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Über eine zuvor aufgehebelte Kellertür gelangte ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses. Anschließend wurde augenscheinlich das gesamte Gebäude durchsucht. Ob dem Täter hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht abschließend noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 entgegen.

Ludwigsburg: 20-Jähriger in Gewahrsam genommen

Eine fünfköpfige männliche Personengruppe im Alter von 19 und 20 Jahren hielt sich in der Nacht zum Sonntag in der Parkanlage "Bärenwiese" nahe der Königsallee in Ludwigsburg auf. Gegen 01:00 Uhr soll ein 20-Jähriger aus noch unbekannten Gründen auf die Personengruppe zugegangen sein und den jungen Männern jeweils mit der Hand unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Hierdurch erlitt einer von ihnen eine kleine Platzwunde und die übrigen Geschädigten verspürten Schmerzen. Im Anschluss suchte der zunächst unbekannte Angreifer das Weite. Im Rahmen einer Fahndung konnten hinzugezogene Polizeibeamte den Flüchtenden anhand einer vorliegenden Personenbeschreibung in der näheren Umgebung feststellen und kontrollieren. Nachdem die Identität des 20-jährigen Tatverdächtigen festgestanden hatte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt und er entfernte sich von der Örtlichkeit. Während der Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung zum Nachteil der Geschädigten kehrte der Tatverdächtige allerdings wieder zurück. Mehrfachen Aufforderungen die Örtlichkeit zu verlassen kam er nicht nach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Zuge des vorangegangenen Körperverletzungsdelikts wollte der 20-jährige Störenfried, der augenscheinlich alkoholisiert war, den Geschädigten folgen. Dies konnten die Beamten unterbinden und ihn festhalten. Anschließend sollte der junge Mann in Gewahrsam genommen werden. Gegen das Anlegen der Handschließen wehrte er sich jedoch vehement und sperrte sich. Mit großer Kraftanstrengung gelang es den Einsatzkräften, die obendrein noch mehrfach beleidigt worden sind, schließlich den 20-Jährigen zu fesseln und zum Polizeirevier Ludwigsburg zu transportieren. Schlussendlich durfte der Mann die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Reviers verbringen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

