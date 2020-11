POL-LB: Unfallflucht in Asperg und in Möglingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Asperg: 29-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Im Zuge einer Unfallflucht muss ein 29-Jähriger nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Am Sonntag gegen 15:25 Uhr war der 29-Jährige mit einem Mercedes auf der Ludwigsburger Straße in Asperg unterwegs. Als er in den Kreisverkehr Im Waldeck/Boschstraße/Neckarstraße einfuhr, stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Opel-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand, zusammen. Ohne sich im Anschluss um das Unfallgeschehen und den Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro zu kümmern, machte sich der Mercedes-Fahrer aus dem Staub. Der nicht mehr fahrbereite Opel blieb an der Unfallstelle zurück und musste im Nachgang abgeschleppt werden. Dem 56-jährigen Fahrer gelang es noch, das Kennzeichen des flüchtenden Wagens abzulesen. Anhand dessen konnten alarmierte Polizeibeamte die Halteranschrift aufsuchen und dort das beschädigte Auto sowie den 29-Jährigen, der seine Fahrereigenschaft einräumte, ausfindig machen. Während der weiteren Maßnahmen stellten die eingesetzten Polizisten bei dem 29-Jährigen Alkoholgeruch fest. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Wie sich herausstellte, ist er zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Möglingen: 60-jähriger Autofahrer von Unfallstelle geflüchtet

Am Samstag gegen 17:40 Uhr war ein 60-Jähriger mit einem VW Golf in der Raitestraße in Möglingen unterwegs. Dort stieß er gegen einen geparkten Ford, wodurch ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro entstand. Ein Zeuge sprach den VW-Fahrer anschließend an und forderte ihn auf, das Auto stehen zu lassen und den Unfall zu melden. Als der 60-Jährige dieser Aufforderung nicht nachgekommen war und davonfuhr, verständigte der Zeuge die Polizei. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte die Halteranschrift ermittelt werden. Dort wurde der VW und der 60-jährige Fahrer kurze Zeit später festgestellt. Da Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung vorlagen und ein Atemalkoholtest positiv reagierte, musste sich der 60-Jährige im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein einbehalten.

