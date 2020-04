Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160420-295: Verkehrsunfall mit Personenschaden 78-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Becketalstraße hat sich ein 78-jähriger Motorradfahrer aus Schwelm am Donnerstagnachmittag (16.04.) schwere Verletzungen zugezogen. Nach dem Stand der Ermittlungen war eine 82-jährige Autofahrerin aus Gummersbach um kurz nach 13 Uhr in unmittelbarer Nähe des Albrechtplatzes von dem Gelände einer Autowerkstatt auf die Becketalstraße eingefahren und wollte dort nach links in Richtung Becke einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Motorradfahrer, der sich auf dem Linksabbiegerfahrstreifen Richtung Lindenstockstraße befand. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 78-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 82-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Becketalstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz vor 14 Uhr gesperrt.

