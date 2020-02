Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Olpe

Kreisweit (ots)

Bei einer durchgeführten Sonderkontrolle zum Thema Geschwindigkeit stellte der Verkehrsdienst der Polizei am vergangenen Freitag zahlreiche Verstöße fest.

Bei einer Radarmessung in beide Richtungen, auf der L 512 Höhe Hohen Hagen, waren insgesamt 116 Verkehrsteilnehmer zu schnell. An dem Unfallhäufungspunkt wurden insgesamt 87 Verwarnungsgelder ausgesprochen und 29 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. In dem dortigen 50er-Bereich war der schnellste Autofahrer mit 106 km/h unterwegs. Dem 22-Jährigen drohen jetzt eine hohe Geldbuße und ein Fahrverbot.

Auf der Koblenzer Straße in Gerlingen wurden anschließend 22 weitere Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarnungsgeld belegt.

Die Kreispolizeibehörde wird auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

