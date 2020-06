Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1. Am Freitag, 26.06.2020, 13.05 Uhr, wurde ein zunächst unbekannter Mann bei einem Einbruch auf frischer Tat betroffen und durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Tatverdächtige hatte zuvor mit einer aufgefundenen Spitzhacke das Glaselement einer Gaststättentür auf der Neusser Straße eingeschlagen. Da der Beschuldigte keine Ausweispapiere mitführte und sich zudem nur in Englisch und Französisch verständigen konnte, wurde er festgenommen und dem Polizeipräsidium zugeführt. Nach Abgleich seiner Fingerabdrücke und der von ihm angegebenen Personalien wurde festgestellt, dass es sich bei ihm um einen 41jährigen Belgier handelte, der am Vortag aus einer zwangsweisen Unterbringung in Belgien entwichen war. Über das BKA Wiesbaden wurde Kontakt mit der belgischen Justiz hergestellt und der Beschuldigte schließlich an die belgische Polizei übergeben.

2. In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter durch Öffnen eines auf Kipp stehenden Fensters und anschließendes Einsteigen in eine Erdgeschosswohnung auf der Neusser Straße. Hier durchsuchten sie die vorhandenen Räume und Behältnisse und entwendeten mindestens ein Mobiltelefon.

Zeugen, die tatrelevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161/290 zu informieren. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell