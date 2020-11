Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Diebstahl aus Pkw; Sindelfingen: Einbruch in Geschäft; Sindelfingen: Passant mit Waffe bedroht; Sindelfingen: Unfall an Parkplatz-Ausfahrt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Renningen: Diebstahl aus Pkw

An einem in einer Hofeinfahrt in der Wörnetstraße abgestellten VW hat sich ein Autoknacker in der Nacht zum Samstag zu schaffen gemacht und aus dem Fahrzeug drei Brillen, ein Navigationsgerät und einen kleineren Bargeldbetrag entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, entgegen.

Sindelfingen: Einbruch in Geschäft

Durch Aufhebeln der Eingangstür hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag gewaltsam Zugang zu einem Geschäft im Bereich Böblinger Straße/Gartenstraße verschafft. Er durchsuchte in der Folge mehrere Räume und ließ einen Möbeltresor mit mehreren hundert Euro Bargeld mitgehen. Anwohner hörten gegen 20:40 Uhr verdächtige Geräusche, konnten sie aber nicht zuordnen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Sindelfingen: Passant mit Waffe bedroht

Ein sehr gefährliches Verhalten legte am Samstagabend ein 15-jähriger Jugendlicher am Zentralen Omnibusbahnhof in Sindelfingen an den Tag. Dabei hatte er vermutlich nicht mit einer zivilen Streifenbesatzung der Polizei gerechnet. Gegen 22:20 Uhr zog er unvermittelt eine Schusswaffe aus seiner Jacke und zielte damit auf den Kopf des Mannes, der daraufhin sofort flüchtete. Der Jugendliche wurde daraufhin von den Polizisten festgenommen. Die Waffe stellte sich als eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe heraus. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seinen Vater übergeben. Der bislang unbekannte Passant, der nach der Bedrohung geflüchtet war, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Unfall an Parkplatz-Ausfahrt

Beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Discounters an der Ulmer Straße ist der 69-jährige Fahrer eines BMW am Montag gegen 08:15 Uhr mit dem bevorrechtigten Transporter eines 72-Jährigen zusammengestoßen. Dabei zog sich dessen 46-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

