Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafanzeigen nach Schlägerei auf Sportplatz

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Schlägerei auf einer Sportanlage in Bismarck hat die Polizei am Sonntagnachmittag, 28. Februar 2021, Strafverfahren gegen mehrere Personen eingeleitet. Gegen 16.50 Uhr wurde den Beamten die verbale und körperliche Auseinandersetzung von rund 25 Beteiligten am Trinenkamp gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Tatverdächtigen, von denen jedoch zehn Personen festgehalten werden konnten. Die Beteiligten im Alter von 15 bis 28 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren. Außerdem fertigten die Beamten gegen alle Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell