Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Trickbetrüger erbeuten 1240 Euro

Kürten (ots)

Am Mittwoch (13.01.) ergaunerten dreiste Trickbetrüger 1240 Euro aus einem Lotterieannahmegeschäft auf der Kölner Straße.

Gegen 17:45 Uhr betraten zwei Männer den Laden, von denen einer die Mitarbeiterin der Annahmestelle aufsuchte und der andere die Mitarbeiterin der Poststelle, um diese abzulenken.

Die Mitarbeiterin der Annahmestelle wurde in gebrochenem Englisch gefragt, ob sie einen 100 Euro Schein wechseln könne. Der Betrüger gestikulierte dabei wild mit den Armen und erzählte der Frau, dass er auf der Suche nach ganz bestimmten Scheinen sei. Dies ging so weit, dass die Mitarbeiterin nach kurzer Zeit das gesamte Bargeld der Kasse in den Händen hielt und der Betrüger ihr immer wieder Scheine aus den Händen zog. Die verunsicherte Mitarbeiterin zog das Bargeld aus der Hand des Täters zurück, hatte jedoch schon den Überblick verloren. Der Betrüger kaufte noch zwei Zigarettenschachteln und verließ mit dem anderen Täter, der über die gesamte Zeit hinweg die zweite Angestellte abgelenkt hatte, den Laden. Erst danach bemerkte die Mitarbeiterin den Verlust von 1240 Euro.

Beide Täter verfügen über ein südländisches Erscheinungsbild und sollen circa 30 Jahre alt sein. Einer der Täter ist circa 175 cm groß und von schmaler, der andere etwa 170 cm -175 cm groß und von normaler Statur.

Einer der Männer hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke und kurze schwarze gegelte Haare. Er sprach gebrochen Deutsch. Der andere hatte kurze schwarze Haare, sprach gebrochen Englisch und war dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

