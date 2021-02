Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchversuch in eine Firma in Sundern

Sundern-Allendorf (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 28.02.2021 um kurz vor 04.00 Uhr in einen metallverarbeitenden Betrieb in Sundern-Allendorf einzubrechen. Hierzu brachen sie die rückwärtige Lagerwand der Firma auf. Offensichtlich durch den ausgelösten Alarm gestört verließen sie den Tatort ohne Beute. (Wie)

Hinweise bitte an die Polizeiwache Sundern unter 02933-9020-3511

