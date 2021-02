Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nicht nur gegen die Geschwindigkeit verstoßen

Medebach (ots)

Am Donnerstag kontrollierte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis die Geschwindigkeit auf der Landstraße 740 bei Hallacker. Bei erlaubten 70 km/h wurde ein Paketfahrer mit 121 km/h gemessen. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß stellten die Verkehrsspezialisten noch weitere Verstöße bei dem 26-jährigen Fahrer fest. Aufgrund des zulässigen Gesamtgewichts des Lkw (3,5 Tonnen) hätte der Fahrer seine Lenk-, Ruhe- und Pausenzeiten nachweisen müssen. Der Mann aus Erwitte konnte jedoch weder den aktuellen noch die verpflichtenden Nachweise der letzten 56 Tage vorlegen. Auch mit der Ladungssicherung nahm es der Paketfahrer nicht so ernst. Diese war nicht gesichert. Neben einem Fahrverbot und einem neuen Punktestand in Flensburg kommt auf den Fahrer ein vierstelliges Bußgeld zu. Ein ähnliches Bußgeld erwartet auch den Spediteur.

