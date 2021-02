Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Korrektur (Ortsangabe):

Meschede: Ein auf Kipp stehendes Fenster nutzten unbekannte Täter für einen Einbruch in eine Wohnung an der Hauptstraße. Zwischen Dienstag und Donnerstag brachen die Einbrecher das Fenster des Mehrfamilienhauses auf. Anschließend drangen sie in die Wohnung ein. Hier entwendeten sie Elektrogeräte. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell