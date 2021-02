Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrzeugaufbrüche gescheitert

Arnsberg (ots)

In der Nacht zum Montag löste gegen 04 Uhr die Alarmanlage eines Wohnmobils auf der Niedereimerstraße aus. Unbekannte Täter hatten vermutlich versucht das Campingfahrzeug aufzubrechen. Einen Schaden konnte der Besitzer nicht feststellen. Vermutlich zuvor versuchten die Täter einen abgestellten Lkw in der Nachbarschaft aufzubrechen. Hier entstand ein Sachschaden. Öffnen konnten die Täter keines der beiden Fahrzeuge. Ohne Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei wurde am Donnerstag über die beiden Taten informiert. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

