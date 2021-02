Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Brilon (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die unbekannte Person wird verdächtigt, am 2. Oktober 2019 mit falschem Namen und falscher Adresse einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen zu haben. Das Handy wurde am 09. Oktober 2019 an einer Paketstation in Olsberg abgeholt. Anschließend wurde das Gerät in Bochum weiter verkauft.

Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt den unbekannten Verkäufer?

Weitere Details zum Sachverhalt sowie ein Bild des Verdächtigen gibt es im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/brilon-betrug

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell