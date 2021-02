Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Trecker

Brilon (ots)

Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer Scheune auf der Straße "Alte Mühle" gerufen. Ein 60-jähriger Briloner war unter ein Vorderrad seines Treckers geraten. Ein Bekannter fand den Mann unter dem Reifen eingeklemmt in der Scheune liegen. Mithilfe eines Nachbarn retteten die beiden 33- und 38-jährigen Briloner den schwer verletzten Mann. Die hinzugerufenen Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten. Dieser wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Unglücksfall bei Reparaturarbeiten aus. Neben dem Reifen lag Werkzeug. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

