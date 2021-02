Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Serie von Sachbeschädigungen in Herdringen

Arnsberg (ots)

Insgesamt elf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen zählte die Polizei am Mittwochabend in Herdringen. Die Täter besprühten u.a. Schilder, Mauern und Stromkästen mit Farbe. Die Farbschmierereien ziehen sich durch das gesamte Dorf. Die Tatzeit liegt vermutlich in den frühen Abendstunden zwischen 19 Uhr und 21 Uhr. Da die Vandalen auch Hakenkreuze aufsprühten wurde die zuständige Staatsschutzstelle des Polizeipräsidiums in Dortmund informiert. Bereits am Morgen wurde der Polizei eine Sachbeschädigung auf dem Schulgelände auf dem Heinrich-Knoche-Weg gemeldet. Zwischen dem 18. und 24. Februar hatten unbekannte Täter die Wände und Scheiben der Schule mit Farbstiften, Eiern und Ketchup beschmiert und hierdurch beschädigt. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

