Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Weitere Ermittlungserfolge im Drogenmilieu

Arnsberg (ots)

In den vergangenen Tagen gelang der Polizei erneut ein Schlag gegen die Drogenkriminalität im Sauerland. Hintergrund waren zwei Wohnungsdurchsuchungen der Drogenermittler in Arnsberg. Am 16. Februar durchsuchten die Beamten die Wohnung eines 37-jährigen Mannes. Die Ermittler fanden etwa 500 Gramm Amphetamin, knapp 200 Gramm Marihuana und zehn Marihuana-Pflanzen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Am Montag schlugen die Polizisten dann in der Wohnung eines 39-Jährigen Mannes aus Arnsberg auf. Bei der Durchsuchung konnten sie 2,5 Kilogramm Amphetamin und diverse Chemikalien zur Herstellung sicherstellen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann ebenfalls entlassen. Bei beiden Durchsuchungen handelt es sich um Ausläufer des Ermittlungsverfahrens aus Sundern vom Frühjahr 2020. Die sichergestellten Drogen haben einen Verkaufswert von über 50.000 Euro.

