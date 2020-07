Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Burgunder Str. 2 (ots)

In der Zeit von Fr. 24.07.2020 bis Sa., 25.07.2020, 12:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Gerichtsstraße in Wissen um im Bereich der Einmündung Burgunderstraße nach links abzubiegen. Vermutlich führte er den Abbiegevorgang in einem zu engen Bogen aus, so dass es zu einer seitlichen Kollision mit einem Pkw Opel Astra GTC eines 40-jährigen Fahrzeughalters kam, welcher ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der als Einbahnstraße ausgewiesenen Burgunderstraße geparkt war. Am Pkw Opel entstand ein Streifschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

