Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Opferstock aufgebrochen

Schmallenberg (ots)

Auf den Opferstock der Kirche St. Cosmas und Damian in Bödefeld hatten es unbekannte Täter am Sonntag abgesehen. Vermutlich zwischen 09 Uhr und 11 Uhr betraten sie die geöffnete Kirche und brachen den Opferstock auf. Mit dem Inhalt flüchteten sie unerkannt aus dem Gotteshaus. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell