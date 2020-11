Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Lkw - leicht verletzt

Willich-SchiefbahnWillich-Schiefbahn (ots)

Am Dienstag gegen 07.40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec auf der Linsellesstraße in Richtung Nordkanal. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer, der an der Kreuzung vom Nordkanal nach rechts in die Linsellesstraße abbiegen wollte, hielt zunächst an. Auf Grund der Bebauung tastete er sich langsam in den Kreuzungsbereich, als der 22-Jährige dann mit dem Lkw kollidierte. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (994)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell