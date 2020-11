Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Genholt: Wohnwagen ausgebrannt - zwei Menschen verletzt

Brüggen-GenholtBrüggen-Genholt (ots)

Am Montagabend geriet gegen 19.40 Uhr auf einem Campingplatz an der Sankt-Barbara-Straße in Brüggen ein Wohnwagen in Brand. Durch die Hitzeentwicklung explodierte eine neben dem Wohnwagen stehende Gasflasche. Durch den Band, bei dem der Wohnwagen komplett zerstört wurde, wurden auch zwei nebenstehende Wohnwagen beschädigt. Zwei Menschen, darunter die 83-jährige Besitzerin des Wohnwagens, wurden verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Brandermittler der Polizei gehen davon aus, dass der Brand möglicherweise beim Wechseln einer Gasflasche im Innern des Wohnwagens entstand. Hinweise auf vorsätzliches Verhalten gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern an. /wg (992)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell