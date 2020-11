Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Nach Unfallflucht - Polizei sucht beteiligten Lkw

TönisvorstTönisvorst (ots)

Am 13.11.2020 zwischen 05:45 und 14:30 Uhr kam es auf der Straße 'Tempelsweg' zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto schwer beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen wurde der in einem Parkstreifen geparkte Pkw vermutlich von einem roten Lkw gerammt. Der Wagen war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat in Viersen sucht nun weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Informationen zum Fahrzeug und Fahrer geben können. Die Ermittler sind erreichbar über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (989)

