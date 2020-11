Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Wohnungseinbruch schlägt fehl

Auf der Hubertusstraße in Schaag versuchten Unbekannte, zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag, 16.15 Uhr, in ein Haus einzubrechen. Der Versuch, eine Seitentür aufzuhebeln, scheiterte. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise an die Kripo bitte über die 02162/377-0. /wg (991)

