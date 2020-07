Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth-Schaidt - Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Wörth am Rhein (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch, dem 08.07.2020, gegen 21.30 Uhr, die Speckstraße in Schaidt in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe des Anwesens Speckstraße 40 begegnete ihm ein blauer Transporter, der zu weit links fuhr und sein Auto touchierte. Der Fahrer des Transporters entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

