Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch in der Pforzheimer Südweststadt

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Pforzheimer Vogesenallee eingebrochen und haben dabei Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Tat wurde am Sonntag bemerkt, sie könnte aber auch bereits wenige Tage zuvor verübt worden sein.

Nach bisherigen Kenntnissen verschafften sich die Einbrecher Zugang in die Wohnung, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Dann wurden nahezu sämtliche Räume durchwühlt.

