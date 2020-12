Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 29.12.2020, zwischen 14.00 bis 14:15 Uhr stellte ein 81-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Ford auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Stadtgebiet Betzdorf ab. Als der Senior zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am Stoßfänger hinten links. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Pkw beschädigt und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Sachschaden ca. 500EUR. Zeugenhinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

