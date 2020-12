POL-VER: Einbruch in Lagerschuppen ++ Einbruch in Schuppen ++ Sachbeschädigung an Mülleimer ++ Kind bei Unfall verletzt ++ Radfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch in Lagerschuppen

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Einbruch in einen Lagerschuppen kam es zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Sandbeckstraße. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Tür zu dem Schuppen. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Einbruch in Schuppen

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 7. Dezember und dem 13. Dezember gewaltsam Zutritt zu einem Lagerschuppen im Bereich eines Sportplatzes in der Mensingstraße. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Darüber hinaus kam es zwischen Freitagmittag (11.12.) und Montagmittag (14.12.) auf dem Gelände der angrenzenden Schule zu einer Sachbeschädigung. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 750 Euro. Hinweise zu den beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791-3070 entgegen.

Sachbeschädigung an Mülleimer

Lilienthal. Eine bislang unbekannte Person beschädigte nach derzeitigen Erkenntnissen mittels eines Knallkörpers einen Mülleimer in der Falkenberger Landstraße. Der dadurch entstandene Knall wurde von mehreren Anwohnern wahrgenommen und die Polizei verständigt. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise zur verursachenden Person nimmt die Polizeistation Lilienthal unter der Rufnummer 04298-465660 entgegen.

Kind bei Unfall verletzt

Lilienthal. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 63 Jahre alten Autofahrer und einem 9-jährigen Jungen kam es am Montagvormittag gegen 8:30 Uhr in der Straße "Klosterweide". Der Autofahrer beabsichtigte von der Straße "Im Orth" nach rechts in die Straße "Klosterweide" abzubiegen, als er mit dem 9 Jahre alten Fahrradfahrer kollidierte. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Radfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ritterhude. Zu einem Unfall zwischen einem 30-jährigen Autofahrer und einer 60 Jahre alten Fahrradfahrerin kam es am Montag gegen 11:30 Uhr. Die Radfahrerin überquerte die Ihlpohler Heerstraße in Richtung "An der Ihle", als sie von dem in Richtung Bremerhaven fahrenden Auto erfasst wurde. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad und dem Auto entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04292-811740 bei der Polizeistation in Ritterhude zu melden.

