POL-VER: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

SchwanewedeSchwanewede (ots)

Von der Straße kam am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr ein 20 Jahre alter Autofahrer ab. Der junge Mann war mit seinem blauen Kleinwagen in der Straße "Langenberg" in Richtung Schwanewede unterwegs, als er nach derzeitigen Erkenntnissen in einer langgezogenen Linkskurve ein vor ihm fahrendes Auto überholte. Beim Wiedereinscheren geriet er ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der angrenzenden Weide. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige wurde hierbei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro und es wurde abgeschleppt.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Unfalls, unter anderem auch nach dem Fahrer oder der Fahrerin des überholten Autos. Hinweise nimmt die Polizeistation Schwanewede unter der Rufnummer 04209-918650 entgegen.

