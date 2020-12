POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 13.12.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz:

Ritterhude-Ihlpol. Einbruch in Verbrauchermarkt

Unbekannte Täter brachen am frühen Sonntagmorgen in einen Verbrauchermarkt am Rosenhügel in Ritterhude-Ihlpohl ein. Durch das Aufhebeln eines Rolltores im hinteren Marktbereich wurde gegen 01.30 Uhr ein Einbruchalarm ausgelöst. Bei Eintreffen der Polizei waren keine Täter mehr vor Ort. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Worpswede. Einbruch in Wohnwagen und zwei Pkw

Kurz nach Mitternacht brachen bisher unbekannte Täter am Samstagmorgen in einen Wohnwagen in der Birkenstraße in Worpswede sowie zwei dort abgestellte Fahrzeuge ein. Dabei zerstörten die Täter u.a. die Inneneinrichtung des Wohnwagens und entwendeten diverse Gegenstände, die z. T. später im Ortsgebiet wieder aufgefunden werden konnten. Zeugen für diese Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Schwanewede. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Ein 30-jähriger Mann aus Crimmitschau ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Langenberg/Hohenbuchener Allee in Schwanewede leicht verletzt worden. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Schwanewede hatte den Fußgänger beim Abbiegen übersehen und ihn erfasst. Der 30-jährige wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Landkreis Verden:

Verden. Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter brachen im Laufe des Samstagnachmittags, den 12.12.2020, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Sonnenberg" in Verden-Dauelsen ein. Nach Aufhebeln der Terrassentür wurde das Haus durchsucht und Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Cluvenhagen. Einbruch in Einfamilienhaus

In der Grenzstraße in Cluvenhagen kam es am Samstag zwischen 15:30 Uhr -18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dem bislang unbekannten Täter gelang es durch Aufhebeln der Terrassentür ins Innere des Wohnhauses einzusteigen. Durch die Polizei Verden wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum möglichen Täter geben kann, nimmt bitte Kontakt zur Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 auf.

Verden. Brand in Mehrfamilienhaus

Vermutlich durch brennende Kerzen geriet am Samstagabend ein Couchtisch in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße in Verden in Brand. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Verden konnte eine Ausdehnung des Brandes auf weiteres Inventar verhindert werden. Durch die starke Verqualmung ist die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar. Die Polizei in Verden hat die weiteren Ermittlungen dazu aufgenommen.

Verden. Diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag registrierte die Polizei Verden diverse Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung im Landkreis. Im Stadtgebiet Verden und den angrenzenden Gemeinden lösten die Beamten unter anderem 4 sog. Corona-Partys auf, bei denen die vorgeschriebene Höchstpersonenzahl überschritten und ebenfalls ohne Mindestabstand gefeiert wurde. Gegen alle Gäste wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Riede. Einbruch in Einfamilienhaus

In der Straße "Auf dem Felde" in Riede kam es am Samstagabend zwischen 18:00 Uhr - 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Den bislang unbekannten Tätern gelang es durch ein Fenster in das Wohnhaus einzusteigen und Schmuck zu entwenden. Während der Tatausführung wurden mindestens zwei Einbrecher von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei anrief und auch noch die Verfolgung aufnahm. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter dennoch unerkannt flüchten. Zeugen, die zum genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04232/9960.

Achim. Außenspiegel abgetreten

In der Nacht zum Sonntag zogen Randalierer durch die Straße "Im Horen" in Achim und beschädigten hier den Außenspiegel an einem geparkten Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202-9960 zu melden.

Achim. Reise in die Niederlande endet mit Strafverfahren

Das Ende ihres Urlaubs haben sich zwei 20-Jährige bestimmt anders vorgestellt. Während einer Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten beim Beifahrer rund 15 Gramm Marihuana auffinden, die er zuvor in Holland für den Eigenkonsum erworben hatte. Der Fahrer hatte zwar kein Marihuana konsumiert, jedoch zeigte ein Drogenvortest positive Befunde im Bereich von Kokain und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde folgerichtig untersagt und es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

