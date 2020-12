POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 12.12.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz:

Worpswede. Verkehrsunfall mit Flucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag den Kreiendamm in Worpswede. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur Schlußdorfer Straße geriet der Fahrer gegen 01.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache nach rechts in den Seitenraum und touchierte dort drei Straßenbäume. Alle Bäume wurden erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Am Unfallort fanden die aufnehmenden Beamten u.a. Fahrzeugteile, die auf einen blauen VW Kastenwagen als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten könnten. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder in der Folge einen unfallbeschädigten Kastenwagen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Lilienthal. Versuchter Einbruch in ein Reisebüro

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Reisebüro an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal einzubrechen. Vermutlich wurden die Täter beim Aufhebeln der Tür gestört, so dass sie den Versuch abbrachen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Lilienthal. Alkoholisierter Fahrzeugführer

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz auf dem Parkplatz des Schulzentrums Schoofmoor in Lilienthal einen 31-jährigen Lilienthaler, der mit seinem Fahrzeug dort unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Daraufhin wurde bei dem 31-jährigen eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass der 31-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nun erwarten ihn zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung

In der Nacht von Freitag auf Samstag registrierte die Polizei Osterholz diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung im Landkreis. In zwei Fällen wurden bei Verkehrskontrollen in Osterholz-Scharmbeck und Lilienthal in den kontrollierten Fahrzeugen mehrere Personen festgestellt, die zu mehr als zwei Haushalten gehörten. Auf dem Sportgelände in Ritterhude-Lesumstotel trafen die Beamten auf sechs Jugendliche, die gemeinsam und ohne den Mindestabstand einzuhalten, Alkohol konsumierten. In Lilienthal lösten die Beamten eine Corona-Party von sieben Heranwachsenden auf, die in einem kleinen Zimmer innerhalb einer Wohnung ebenfalls ohne Mindestabstand eine Party feierten. Alle Betroffenen waren zwischen 15-21 Jahren alt. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Landkreis Verden:

Achim. Felgen entwendet

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz des "Achimer Bahnhofes" an einem Porsche zu schaffen. Die Täter demontierten alle vier Räder des Porsche und konnten unerkannt fliehen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Achim unter der Tel. 04202-9960 entgegen.

Achim. Unfall mit Auto der Eltern verursacht

Die Spritztour eines 14-jährigen mit dem Auto seiner Eltern endete in der Samstagnacht im Chaos. Der Jugendliche streifte zwei andere Fahrzeuge, zwei Garagentore und einen Zaun. Selbstverständlich hatte er keinen Führerschein, dafür war er aber betrunken und stand unter dem Einfluss von Drogen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Nachdem dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen wurde, konnte er an seinen Vater übergeben werden. Dem Jugendlichen drohen nun mehrere Strafverfahren.

BAB 27. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden auf der BAB 27

Am Freitagabend kam es auf der BAB 27, Richtungsfahrbahn Cuxhaven, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von insgesamt vier Fahrzeugen. Hierbei fuhr ein 41-jähriger Bremer mit seinem Pkw, mutmaßlich nach vorherigem technischen Defekt, unvermittelt vom Standstreifen auf den Hauptfahrstreifen auf und übersah den von hinten herannahenden Pkw eines 20-jährigen Verdeners, sodass dieser auf den Pkw des Bremers auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Bremers gedreht und kam in der Folge auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender 50-jähriger Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw des Verdeners durch eine Gefahrenbremsung verhindern und seinen Sattelzug frühzeitig abbremsen. Ein nunmehr herannahender Pkw eines 50-jährigen Achimers und seiner 17-jährigen Beifahrerin konnte dem stehenden Sattelzug nicht mehr komplett ausweichen und stieß gegen das Fahrzeugheck, sodass der Pkw gegen die Mittelschutzplanke geschleudert wurde und gedreht auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die vier Insassen der Pkw wurden leichtverletzt den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Es entstand ein Sachschaden im mindestens sechsstelligen Bereich. Die Autobahn war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden komplett gesperrt. Vor Ort konnte zudem festgestellt werden, dass der Verkehrsunfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aufgrund dessen wurden entsprechende Strafverfahren gegen ihn und den Halter des durch ihn geführten Pkw eingeleitet.

BAB 1. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 11.12.2020 gegen 12:59 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Person vermutlich ein Stein von einer Autobahnbrück auf die BAB 1 geworfen. Hierbei handelt es sich um die Autobahnüberführung der Dohmstraße, in 28876 Oyten, Ortsteil Bassen. Der Gegenstand traf etwa mittig auf die Windschutzscheibe eines 38-jährigen Lkw-Fahrers, der die Autobahn in Richtung Hamburg befuhr. Durch die Autobahnpolizei Langwedel wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der genannten Autobahnüberführung beobachtet habe, werden gebeten, sich bei einer umliegenden Polizeidienststelle zu melden.

Verden. Auto mit drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten besetzt

Am Freitagnachmittag stoppten Beamte der Polizei Verden auf der Bremer Straße in Verden einen Pkw, der mit drei Personen besetzt war. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass alle Personen aus unterschiedlichen Haushalten stammen, keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wurde und im Fahrzeug der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte. Gegen die drei Fahrzeuginsassen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die derzeit geltende Corona-Verordnung eingeleitet.

