POL-VER: Betrüger täuschen am Telefon Gewinn vor ++ Zusammenstoß zweier Autos ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Weitere Unfälle

Betrüger täuschen am Telefon Gewinn vor

Verden/Langwedel. Am Mittwoch und Donnerstag erhielten ein 62-Jähriger und eine 83 Jahre alte Frau jeweils einen Anruf von unbekannten Personen. Die Betrüger gaben bei einem Telefonat an, dass die beiden Geschädigten bei einer Lotterie gewonnen hätten. Zur Auszahlung des Gewinns wurden die beiden aufgefordert, Guthabenkarten zu erwerben und deren Codes an die Anrufer zu übermitteln. Der 62-jährige Mann ließ sich hierauf nicht ein und beendete umgehend das Gespräch. Die 83-jährige Frau wurde durch die Täter unter Druck gesetzt und suchte bereits eine Drogerie in Langwedel auf. Durch aufmerksame Mitarbeiter, die eine solche Betrugsmasche bereits aus der Vergangenheit kannten, wurde sofort die Polizei informiert. In beiden Fällen konnten die Betrüger kein Geld erlangen.

Die Polizei empfiehlt, für die Einforderung eines vermeintlichen Gewinns niemals Geld auszugeben. Außerdem sollten keine persönlichen Daten am Telefon herausgegeben werden. Weitere Präventionstipps können hier abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Zusammenstoß zweier Autos

Verden. Am Donnerstagabend beabsichtigte ein 24-jähriger Autofahrer vom Berliner Ring auf die Borsteler Chausse abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Lkw-Fahrer. Das Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achim. Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Donnerstagvormittag zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr. Eine bislang unbekannte Person verursachte im genannten Zeitraum einen Zusammenstoß mit dem in der Worpsweder Straße am Fahrbahnrand abgestellten Wagen und entfernte sich anschließend unerkannt. An dem grauen Ford entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zusammenstoß mit hohem Sachschaden

Achim. Zu einer Kollision kam es am Donnerstagmorgen in der Bremer Straße (L 158) zwischen einem 62-jährigen Autofahrer und einem 20-jährigen Autofahrer. Der 20-jährige Mann befuhr die Landesstraße in Richtung Uphusen, als der 62-jährige Mann von einer dortigen Grundstücksausfahrt kam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall mit einer leichtverletzten Person

Thedinghausen. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Achimer Landstraße zu einer Kollision zwischen einem 47-jährigen und einem 18-jährigen Autofahre. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß der 47-jährige Autofahrer gegen den Pkw des 18-Jährigen, als dieser abbremsen musste. Der Fahranfänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Person

Oyten. Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Donnerstagnachmittag auf dem Oyterdamm (L 168), als ein 53-jährigen Fahrer sowie sein 23-jähriger Beifahrer auf eine Grundstückeinfahrt abbiegen wollten und ein dahinterfahrender 81-jähriger Mann mit dem Fahrzeug kollidierte. Die drei Männer verletzten sich leicht und wurden durch insgesamt drei Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Auto des 81-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Verkehrsunfall auf der Autobahn

A1/Oyten. Auf der A1 zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz, Fahrtrichtung Münster, kam es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem 35-jährigen Transporterfahrer und einem 51-jährigen Autofahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wechselte der Transporterfahrer den Fahrstreifen nach links und übersah den von hinten kommenden Autofahrer. Durch die Kollision kam der 51-Jährige ins Schleudern und blieb zunächst auf dem Überholfahrstreifen stehen. Hierbei verletzt sich der Autofahrer leicht. Der Transporterfahrer hielt auf dem Standstreifen und blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro

Landkreis Heidekreis

Auto nach Unfall abgeschleppt - Fahrer ohne Führerschein

Walsrode. Zu einem Auffahrunfall auf der A27 zwischen Verden-Ost und Walsrode-West, Fahrtrichtung Walsrode, wurde die Polizei am Donnerstagmorgen gerufen. Ein 30-jähriger Autofahrer kollidierte nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem vorausfahrenden 39-jährigen Lkw-Fahrer. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 7.500 Euro. Das Auto des Mannes war zudem nicht mehr fahrbereit und musste von der Autobahn abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis ist. Des Weiteren verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Es wurden daher Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Das Ergebnis der weiteren Untersuchung steht noch aus.

Zuletzt konnte durch die Polizei noch ermittelt werden, dass gegen den Mann zudem ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine JVA verbracht.

