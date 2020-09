Polizei Gütersloh

POL-GT: Beim Einladen der Einkäufe Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Mittwochmittag (09.09., 12.00 Uhr) wurde die Polizei über einen Diebstahl einer Geldbörse auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Feldhüserweg informiert.

Eine 86-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück belud nach ihrem Einkauf im Lebensmittelgeschäft den Kofferraum ihres Audis mit den Einkaufstaschen. Zuvor stellte sie den Angaben nach ihre Handtasche auf die Rücksitzbank des Pkw und schloss die Fondtür wieder.

Den Erkenntnissen nach fiel der Dame während des Beladens ein dunkelblauer BMW auf, der trotz vieler freier Parkplätze direkt neben ihrem Audi geparkt hatte. In dem BMW saßen zwei Männer. Als die Frau den Einkaufswagen wegbrachte verschloss sie ihr Fahrzeug. Nachdem sie zurückkehrte war der Beifahrer ausgestiegen, stieg dann in den BMW und der BMW-Fahrer verließ den Parkplatz in Richtung Hauptstraße.

Als die Rheda-Wiedenbrückerin Zuhause angekommen war und ihr Fahrzeug auslud stellte sie fest, dass sich die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befand.

Der verdächtige Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Osteuropäisches Aussehen. Ca. 30 Jahre alt und schwarzes, kurzes Haar. Der Mann war ungefähr 1,72 Meter groß und hatte eine normale Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil und er trug weder Bart noch Brille.

Der BMW war dunkelblau und hatte möglicherweise ein ausländisches Kennzeichen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes am Feldhüserweg oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem beschriebenen BMW oder verdächtigen Mann machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

