Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallfahrer verlässt Parkplatz nach Kollision - Flucht geklärt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Dienstagmittag (08.09., 13.00 Uhr) prallte der Fahrer eines gelben Seat beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Gastronomie an der Bielefelder Straße an einen geparkten Peugeot.

Zu diesem Zeitpunkt kehrte die 19-jährige Fahrerin des Peugeot zurück zu ihrem Fahrzeug und vernahm beim Ausparken des Seat-Fahrers ein schrammendes Geräusch. Der Seat-Fahrer fuhr daraufhin fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Die Peugeot-Fahrerin stellte hiernach eine Beschädigung an ihrem Pkw fest. Anschließend machte sich die 19-Jährige eigenständig auf die Suche nach dem gelben Seat, stellte das Auto hierbei abgestellt auf dem Parkplatz des Ems-Berufskollegs fest und informierte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen jungen Mann aus Herzebrock-Clarholz, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

