Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei im Einsatz

OytenOyten (ots)

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei kam am Donnerstagmittag in der Bergstraße zum Einsatz. Gegen 13:20 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte sowie des Rettungsdienstes, nachdem es in der Wohnung eines Mehrparteienhauses zu einem Brand gekommen war. Nach ersten Ermittlungen dürfte eine Weihnachtsdekoration Feuer gefangen haben. Die 52-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bewohner des Hauses wurde vor Ort medizinisch betreut. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Zur entstandenen Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.

