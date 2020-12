Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Autoreifen ++ Einbruch in ein Einfamilienhaus ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Polizei sucht Eigentümer/-in einer sichergestellten Leiter

Landkreis OsterholzLandkreis Osterholz (ots)

Diebstahl von Autoreifen

Vollersode. Zu einem Diebstahl von Autoreifen inklusive der Felgen kam es am Mittwoch in der Zeit von ca. 16:00 - 21:20 Uhr. Bislang unbekannte Täter montierten von einem in der Stedener Straße geparkten schwarzen Audi alle Reifen ab und entwendeten diese. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1800 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, die Polizei in Hambergen unter der Tel. 04793/95758-0 zu kontaktieren.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Lilienthal. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten bisher unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in Lilienthal-Butendiek auf. Die Unbekannten durchsuchten das Objekt und flüchteten dann vom Tatort. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder zu verdächtigen Umständen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298/46566-0 an die Polizei in Lilienthal zu wenden.

Einbruch in Wohnhaus

Worpswede. Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hinterm Berg" eingebrochen. Sie öffneten ein Fenster gewaltsam und entwendeten wenige Gegenstände von geringem Wert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Hinweise nehmen die Beamten in Worpswede unter Telefon 04792/95679-0 entgegen.

Polizei sucht Eigentümer/-in einer sichergestellten Leiter

Ritterhude. Den Besitzer/die Besitzerin einer Leiter sucht die Polizei in Ritterhude. Die zweiteilige Leiter mit Rädern am oberen Ende wurde bereits am 29. November 2020 sichergestellt. Die beiden Teile der Leiter sind jeweils etwa vier Meter lang. Bislang unbekannte Personen hinterließen die Leiter zwischen dem 28. November und dem 29. November am Gebäude der Polizeistation in der Riesstraße. Der Besitzer oder die Besitzerin der Leiter wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04292-81174-0 bei der Polizeistation in Ritterhude zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell