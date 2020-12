POL-VER: ++ Zigarettenautomaten beschädigt ++ Verkehrsunfall: BMW-Fahrerin schwer verletzt ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Feuerwehreinsatz Am Eichhof ++ Unfallfahrer betrunken ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Zigarettenautomaten beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht an der Emil-Nolde-Straße einen Zigarettenautomaten beschädigt. Sie zündeten Silvesterböller im Automaten, der durch die folgende Detonation erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Verkehrsunfall: BMW-Fahrerin schwer verletzt

Lilienthal. Am Dienstagnachmittag kam es kurz vor 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Oberende (K8). Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die K8 in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Als er einen vor ihm fahrenden Trecker überholen wollte und dafür ausscherte, übersah er eine nachfolgende 51-jährige BMW-Fahrerin, die bereits zum Überholen des Mercedes angesetzt hatte. Durch die folgende Kollision der beiden Autos wurde der BMW der Frau nach links von der Fahrbahn abgedrängt. Der Wagen prallte gegen einen Baum, dabei erlitt die 51-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren wurde. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, auch er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ritterhude/Ihlpohl. In ein Einfamilienhaus an der Straße Kiefernhügel sind unbekannte Täter zwischen Sonntag und Dienstag eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen anschließend in das Haus ein. Ob sie letztlich Beute machten, ist derzeit unklar. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Feuerwehreinsatz Am Eichhof

Osterholz-Scharmbeck. Ein auf einem Saunaofen abgelegtes Handtuch löste am Dienstag gegen 14 Uhr einen Feuerwehreinsatz an der Straße Am Eichhof aus. Die Bewohnerin des betroffenen Hauses hatte die Sauna eingeschaltet, obwohl sich ein Handtuch auf dem Ofen befand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung rückten schließlich Feuerwehr und Polizei Osterholz an. Letztlich sorgten die Brandbekämpfer für Sicherheit, es wurde niemand verletzt und es kam zu keinem Gebäudeschaden.

Unfallfahrer betrunken

Holste. Ein 24-jähriger VW-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landrat-Christian-Evers-Straße (K23) am frühen Dienstagmorgen kurz vor 5 Uhr leicht verletzt worden. Der Mann war aus Wallhöfen kommend auf der K23 unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Gartenzaun und einen Baum prallte. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt, außerdem entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Osterholz fest, dass der Fahranfänger mit 3 Promille massiv alkoholisiert war. Daher wurde sein Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst. Der 24-Jährige wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

