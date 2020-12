POL-VER: ++ Bargeld gestohlen ++ In den Gegenverkehr geraten - Zeugenaufruf ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bargeld gestohlen

Verden. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag Bargeld aus einem Restaurant am Lugenstein gestohlen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Gaststätte, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Letztlich entwendeten sie Bargeld, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

In den Gegenverkehr geraten - Zeugenaufruf

Oyten. Am Dienstag kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Oytermühle (L168). Eine 86-jährige VW-Fahrerin befuhr die L168 aus Bassen kommend in Richtung Oyten. Dabei kam sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf die Gegenfahrbahn, woraufhin ein 36-jähriger Audi-Fahrer ausweichen musste. Dass sich die Außenspiegel berührten und dadurch Sachschaden entstand, konnte nicht mehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Zeugen zufolge soll der VW schon zuvor in den Gegenverkehr gelenkt worden sein. Daher werden mögliche weitere Zeugen, die Auskunft zur Fahrweise der VW Golf-Fahrerin geben können, gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

