Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Diesel abgezapft ++ Scheibe eingeschlagen ++ Verbrannte Autoteile illegal entsorgt (Foto 1) ++ Wem gehört die weiße Gazelle? (Foto 2) ++

Landkreis Osterholz

Diesel abgezapft

Schwanewede. Vom Parkplatz eines Betriebes an der Steller Heide haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag mehrere Hundert Liter Diesel aus zwei Lastwagen abgezapft und gestohlen. Weil die Unbekannten jedoch mehrere Gefäße, bereits gefüllt mit Kraftstoff, am Tatort zurückgelassen haben, geht die Polizei davon aus, dass die Diebe bei ihrer Tat gestört worden sein dürften. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizeistation Schwanewede zu melden.

Scheibe eingeschlagen

Ritterhude. Am Großen Geeren haben unbekannte Täter am Montag die Scheibe der Eingangstür eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Die Polizeistation Ritterhude ermittelt wegen Sachbeschädigung, die im Laufe des Tages zwischen 7 und 15 Uhr begangen wurde. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04292/811740 bei den Beamten zu melden.

Verbrannte Autoteile illegal entsorgt (Foto 1)

Ritterhude. Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag diverse Autoteile auf dem Mittelkampsweg illegal entsorgt. Die Teile, darunter eine Stoßstange, Reifen, Sitze und Audi-Emblem, wurden in Höhe des Stichwegs zum Deich gefunden und sind aus unbekannten Gründen verbrannt. Die Polizeistation Ritterhude sucht nun nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat. Hinweise werden unter Telefon 04292/811740 entgegengenommen.

Wem gehört die weiße Gazelle? (Foto 2)

Grasberg. Bereits Mitte November wurde am Rotdornweg ein auffälliges Damenrad mit Frontgepäckträger gefunden. Da seither das weiße Fahrrad der Marke Gazelle niemand als vermisst oder gestohlen gemeldet hat, veröffentlicht die Polizeistation Grasberg (04208/919880) nun das Foto des Fundstücks. Der rechtmäßige Eigentümer sowie Personen, die Hinweise zur Herkunft des Rades geben können, werden gebeten sich zu melden.

