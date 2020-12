POL-VER: ++ Einbruch beim Bringdienst ++ A27: Lkw-Fahrer betrunken ++ Teurer Cannabis-Rausch ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch beim Bringdienst

Thedinghausen. In die Räume eines Pizza-Bringdienstes an der Braunschweiger Straße sind in der Nacht auf Montag unbekannte Täter eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Firma ein, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Mit aufgefundenem Bargeld flüchteten sie letztlich unerkannt. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

A27: Lkw-Fahrer betrunken

Langwedel. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Montag kurz vor 18 Uhr einen Sattelzug, der auf der A27 in Richtung Walsroder Dreieck in starken Schlangenlinien gelenkt wurde. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stoppten den 40-Tonner schließlich an der Rastanlage Goldbach und kontrollierten den Fahrer, einen 41 Jahre alten Mann. Schnell zeigte sich der Grund der gefährlichen Fahrweise - der Mann war mit 2,6 Promille schwer betrunken. Die Polizisten stellten den Führerschein des Lkw-Fahrers an Ort und Stelle sicher, außerdem wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der 41-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Teurer Cannabis-Rausch

Achim. Eine Fahrt unter Cannabis-Einfluss kam einem 20-jährigen Fahrer eines Transporters am Montagmorgen teuer zu stehen. Beamte der Polizei Achim kontrollierten den Mann gegen 7 Uhr auf der Straße An der Eisenbahn. Dabei ergab ein Drogentest, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Dem 20-jährigen Polen untersagten die Beamten die Weiterfahrt, außerdem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 775 Euro entrichten.

